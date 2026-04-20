Verkehr in Mülheim-Kärlich
Wie groß ist der Stau-Frust im Gewerbepark?
Stau im Gewerbepark Mülheim-Kärlich: Vor allem an den Wochenenden drängen sich die Fahrzeuge dicht auf der Industriestraße.
Stau im Gewerbepark Mülheim-Kärlich: Vor allem an den Wochenenden drängen sich die Fahrzeuge dicht auf der Industriestraße.
Ingo Beller

Seit Jahren staut sich der Verkehr im Gewerbepark Mülheim-Kärlich, vor allem samstags drängen sich die Autos dicht an dicht vor den Zufahrten zu den Geschäften. Die große Frage: Ist das einfach der Preis des Erfolges oder lässt sich etwas machen?

Lesezeit 3 Minuten
Wer am Wochenende in den Gewerbepark Mülheim-Kärlich fährt, muss Sitzfleisch mitbringen. Zu Tausenden pilgern die Einkaufswilligen in die große Shopping-Meile, und das in aller Regel per Pkw. Die Folge: Vor allem samstags geht es für Autofahrer oft nur im Schritttempo weiter.

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