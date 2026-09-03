Koblenzer schreiben Geschichte Wie Goldschmiede Hofacker zur Marke wurde Wolfgang Lucke 03.09.2026, 16:00 Uhr

i Das ist ein wunderschönes Meisterstück aus der Kollektion "Mystère". Peter Ehrit Werbefotografie

Seit 75 Jahren steht die Goldschmiede Hofacker in Koblenz für außergewöhnliches Schmuckdesign, meisterhafte Handwerkskunst und gelebte Familientradition. Ein Blick auf die Geschichte eines besonderen Unternehmens.

Mit der Währungsreform 1948 begann der Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland. Drei Jahre später ließ auch der Koblenzer Goldschmiedemeister Paul Otto Hofacker das Trauma des Zweiten Weltkrieges hinter sich und wagte einen Neuanfang: Mit der Unterstützung von Freunden, zwei begabten Goldschmieden und einem Bankkredit gründete er 1951 in der Bahnhofstraße eine Werkstatt für sakrale Kunst und zeitgenössischen Schmuck.







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