Wahl in der VG Weißenthurm Wie Gerd Harner den Ton angeben möchte 31.10.2025, 07:00 Uhr

i In Blasorchestern gehören die Posaunen oft zur Rhythmusgruppe. Kann Gerd Harner, seines Zeichens Stadtbürgermeister von Mülheim-Kärlich, Posaunist und Kandidat für das Amt der VG-Bürgermeisters, auch in der Verbandsgemeinde den Rhythmus vorgeben? Alexej Zepik

Die Bürgerinnen und Bürger der VG Weißenthurm wählen am 16. November ihren Bürgermeister. Gerd Harner, Stadtbürgermeister von Mülheim-Kärlich, tritt dabei gegen Amtsinhaber Thomas Przybylla an. Ein Porträt des Herausforderers.

„Das Mundstück ist zu kalt“, sagt Gerd Harner (FWG), Statdtbürgermeister von Mülheim-Kärlich und Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm. Er nimmt das zylinderförmige Instrumententeil von seiner Posaune ab und reibt es am Jackett, um es aufzuwärmen.







Artikel teilen

Artikel teilen