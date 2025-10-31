Die Bürgerinnen und Bürger der VG Weißenthurm wählen am 16. November ihren Bürgermeister. Gerd Harner, Stadtbürgermeister von Mülheim-Kärlich, tritt dabei gegen Amtsinhaber Thomas Przybylla an. Ein Porträt des Herausforderers.
Lesezeit 4 Minuten
„Das Mundstück ist zu kalt“, sagt Gerd Harner (FWG), Statdtbürgermeister von Mülheim-Kärlich und Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm. Er nimmt das zylinderförmige Instrumententeil von seiner Posaune ab und reibt es am Jackett, um es aufzuwärmen.