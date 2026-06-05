Aktion in Koblenz-Rübenach Wie gelbe Fußabdrücke den Schulweg sicherer machen Alexander Thieme-Garmann 05.06.2026, 16:00 Uhr

i Nach getaner Arbeit: der erste aufgefrischte Fußabdruck in Gelb an der Kreuzung Grabenstraße/Lambertstraße. Alexander Thieme-Garmann

Gerade in der Nähe von Kitas und Schulen ist das Leben von Kindern oft gefährlich. Denn viele müssen Straßen überqueren, und manche Autofahrer sind nicht zu 100 Prozent auf den Verkehr konzentriert. „Gelbe Füße“ sollen es in Koblenz sicherer machen.

Mit einer Farb- und Pinselaktion hat die Grundschule Rübenach eine Auffrischung im Rahmen des Projekts „Gelbe Füße“ gestartet. Dabei signalisieren den Schülern gelbe Markierungen auf dem Gehweg, wo günstige Wege und Straßenüberquerungen verlaufen.







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