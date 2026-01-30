Nutzungsideen gibt es genug
Wie geht es mit Koblenzer Münzmeisterhaus weiter?
Das Münzmeisterhaus in der Koblenzer Altstadt
Mirco Klein

Eins ist klar: Aus dem Münzmeisterhaus in der Koblenzer Altstadt soll mehr werden als ein eingerüsteter Schandfleck. Die Frage nach der Nutzung in der Zukunft wird Verwaltung und Stadtpolitik voraussichtlich eine Weile beschäftigen.

Die Stadt Koblenz kann das seit Jahren eingerüstete Münzmeisterhaus zurückkaufen, so hat das Landgericht entschieden. Und natürlich steht, auch wenn der Investor noch Berufung gegen das Urteil einlegen kann, die Frage im Raum: Was soll aus dem Jahrhunderte alten Gebäude nun werden?

