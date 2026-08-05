Fragen an das Unternehmen
Wie geht es mit Galeria in Koblenz weiter?
Die Galeria-Filiale in der Koblenzer Löhrstraße: Wie der Stand der Dinge genau ist, dazu macht das Unternehmen keine Angaben.
Die Galeria-Filiale in der Koblenzer Löhrstraße: Wie der Stand der Dinge genau ist, dazu macht das Unternehmen keine Angaben.
Doris Schneider

Vor ziemlich genau zwei Wochen hat die Warenhauskette Galeria gemeldet, dass sie bundesweit 33 Filialen prüfen und eventuell schließen will – darunter Koblenz. Auf Nachfragen unserer Redaktion hüllt sich das Unternehmen in Schweigen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Fläche ist zu groß, die Miete zu hoch, um rentabel zu sein: So lauten knapp zusammengefasst die Argumente, mit denen das Unternehmen Galeria vor etwa zwei Wochen berichtet hat, unter anderem beim Standort in Koblenz genau hinschauen zu wollen. Man führe nun Gespräche mit dem Vermieter, wie man die Zukunft des großen Warenhauses in der Löhrstraße sichern könne.
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