Wäre es nach dem Verbandsgemeinderat Vallendar gegangen, wäre die Integrative Realschule plus bereits in Trägerschaft des Kreises. Das ist aber (noch) nicht der Fall. Politisch wurde nun eine weitere Resolution zum Thema verabschiedet.

Die Übertragung der Integrativen Realschule plus Konrad-Adenauer-Schule in Vallendar an den Landkreis Mayen-Koblenz beschäftigt erneut die politischen Gemüter. In einer einstimmig verabschiedeten Resolution forderte der Vallendarer Stadtrat den Kreis auf, hier unverzüglich eine Lösung herbeizuführen. Entweder solle der Landkreis die Trägerschaft der Schule übernehmen oder sich substanziell an den Kosten beteiligen.

Dabei kritisierte Stadtbürgermeister Wolfgang Heitmann (SPD) mit drastischer Wortwahl Landrat Marko Boos (ebenfalls SPD), weil der zunächst eine Aufstellung über die in der Schule erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gefordert habe. Das bezeichnete Heitmann als Verzögerungstaktik. Allerdings ist die Schule in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar. Darauf weist auch VG-Bürgermeister Adolf T. Schneider (parteilos) hin. Der VG-Rat hatte bereits Ende Januar ebenfalls eine Resolution verabschiedet. Darin beantragte er beim Kreistag, die Übernahme der Schule positiv zu begleiten und umzusetzen.

i Zurzeit wird die Trafostation der Konrad-Adenauer-Schule erneuert. Winfried Scholz

Der Vallendarer Stadtrat begründet sein Aktivwerden in der Angelegenheit damit, dass die Kosten für die Schule hauptsächlich über die VG-Umlage finanziert werden. Die würden rund zur Hälfte von der Stadt Vallendar getragen. Außerdem trage die Stadt über eine erhebliche Kreisumlage zur Finanzierung von Schulen im gesamten Landkreis bei. Diese doppelte Zahlungsverpflichtung benachteilige die Stadt Vallendar systematisch gegenüber anderen Kommunen im Landkreis, so der Einwand. Zudem kämen nur rund 60 Prozent Schüler aus der VG Vallendar. Der Rest käme von außerhalb der VG.

In der Resolution des VG-Rats wird ausgiebig gewürdigt, dass sich die Schule als hervorragende Bildungseinrichtung im Ganztagsbetrieb im rechtsrheinischen Teil des Kreises im Lauf der Jahre einen sehr guten Ruf erarbeitet habe. Auch hier wird darauf hingewiesen, dass sich fast alle weiterführenden Schulen in der Trägerschaft des Landkreises befinden. Die VG Vallendar würde über die die Kreisumlage die kreiseigenen Schulen sowie die Instandhaltung der Konrad-Adenauer-Schule finanzieren. Dies stelle eine Doppelbelastung dar, wofür die VG keine finanzielle Unterstützung erhält. Im Zuge der Gleichbehandlung wäre eine Übernahme der Trägerschaft angezeigt. Die Sanierungsarbeiten bis zu einer Übergabe wären vertraglich zu klären. Nach Willen des VG-Rats solle der Standort der Schule jedoch gesichert bleiben.

i Die Übernahme der Schule durch den Kreis stelle eine freiwillige Leistung dar. Winfried Scholz

Der VG-Rat hatte bereits am 11. November 2021, während der Amtszeit von Bürgermeister Fred Pretz (SPD), den Antrag gestellt, dass der Kreis mit Beginn des Schuljahres 2023/24 die Trägerschaft übernimmt. Im Dezember 2022 hatte sich Pretz schriftlich nach dem Sachstand erkundigt. Auch die FWG-Kreistagsfraktion hat sich nach Informationen unserer Zeitung der Angelegenheit angenommen. Daraufhin erfragte der Landkreis im Dezember 2024 bei der VG den neuen Sachstand. Die Antwort war die erwähnte Resolution des VG-Rats, was dem Landkreis unmittelbar nach dem Beschluss mitgeteilt wurde.

Zur aktuellen Haltung des Landkreises teilt Kreis-Pressesprecher Damian Morcinek auf Anfrage mit: Nach dem Schulgesetz gäbe es seitens des Landkreises keine Verpflichtung, die Vallendarer Realschule plus zu übernehmen, weil sie keine Oberstufe hat. Eine Übernahme wäre daher eine freiwillige Leistung. Die Schule war ursprünglich die Hauptschule der VG Vallendar. 2008 hatte es einen Antrag auf Einrichtung einer Integrativen Gesamtschule gegeben, im Jahr 2011 einen Antrag auf Einrichtung einer Fachoberschule. Beide wurden vom Land negativ beschieden. Somit gab es keine Möglichkeit, eine Oberstufe einzurichten.

Morcinek teilt weiter mit, für eine Prüfung der Übernahme fehlten unter anderem noch valide Zahlen zum Unterhaltungszustand und zum Investitionsbedarf. Hierzu erklärt VG-Bürgermeister Schneider auf Anfrage der RZ: „Wir sind mit Hochdruck dabei, mit Fachexpertise den aktuellen Gebäudezustand darzustellen und daraus die Kosten für notwendige Maßnahmen zu ermitteln.“