Kino in Koblenz Wie geht es mit der Sanierung im Kinopolis weiter? Matthias Kolk 12.12.2025, 16:00 Uhr

i Im Kinopolis in Koblenz laufen derzeit Renovierungsarbeiten. Kevin Rühle

Die Renovierung von insgesamt acht Kinosälen des Kinopolis in Koblenz geht im nächsten Jahr munter weiter. Betriebsleiterin Nina Lenzgen gibt einen Ausblick, was wann fertig sein soll.

Nach fast 22 Monaten nimmt das Kinopolis Koblenz bald seinen größten Kinosaal wieder in Betrieb. Doch wie geht es mit den anderen Sälen weiter, die seit dem Brand im Februar 2024 nicht mehr bespielt werden können? Betriebsleiterin Nina Lenzgen sagt hierzu: „Sobald wir Kino 1 eröffnet haben, konzentrieren wir uns zunächst auf die kleinen Säle 2 bis 6 und den eigentlichen Haupteingangsbereich.







