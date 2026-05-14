Chance für Kobern-Gondorf 
Wie geht es mit der Mosella-Tanzburg Edö weiter?
Ortsbürgermeister Martin Dötsch (links) und sein Erster Beigeordneter Peter Schweyen freuen sich: Vor dem Amtsgericht gelang es,
Ortsbürgermeister Martin Dötsch (links) und sein Erster Beigeordneter Peter Schweyen freuen sich: Vor dem Amtsgericht gelang es, bei einer Zwangsversteigerung den Zuschlag für 60.000 Euro zu bekommen. Jetzt gehört die Mosella-Tanzburg Edö der Ortsgemeinde.
Annika Wilhelm

Kaum etwas wird in Kobern-Gondorf derzeit so viel diskutiert wie die einstige Mosella-Tanzburg Edö. Das Gebäude ging bei einer Zwangsversteigerung jüngst in den Besitz der Ortsgemeinde. Was passiert nun mit dem riesigen Komplex?

Lesezeit 3 Minuten
Zwei Wochen ist es her, dass die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf die einst bekannte Mosella-Tanzburg Edö bei einer Zwangsversteigerung erwerben konnte. Für den Ort ist das eine große Chance: Seit 2012 liegt der riesige Gebäudekomplex still und zerfällt vor sich hin.

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