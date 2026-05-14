Kaum etwas wird in Kobern-Gondorf derzeit so viel diskutiert wie die einstige Mosella-Tanzburg Edö. Das Gebäude ging bei einer Zwangsversteigerung jüngst in den Besitz der Ortsgemeinde. Was passiert nun mit dem riesigen Komplex?
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Zwei Wochen ist es her, dass die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf die einst bekannte Mosella-Tanzburg Edö bei einer Zwangsversteigerung erwerben konnte. Für den Ort ist das eine große Chance: Seit 2012 liegt der riesige Gebäudekomplex still und zerfällt vor sich hin.