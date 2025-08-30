Das ehemalige Gasthaus zur Krone in Urmitz wurde vor einigen Jahren von der Gemeinde gekauft. Hier soll ein Dorf- und Vereinsheim entstehen. Das ist der aktuelle Stand der Planung.

Proberaum für den hiesigen Musikverein, Dorf-Disco im Keller und ein Lokal: Das Gasthaus zur Krone hatte über die Jahre und Jahrzehnte viele Funktionen. Ebenso vielfältig waren auch die Anbauten im Gebäude selbst: Ein- und Ausgänge hat die Krone viele. So führt etwa eine Tür, die hinter der schweren Holztheke im ehemaligen Kneipenraum in der ebenfalls hölzernen Wandverkleidung fast ein wenig verschwindet, in einen Flur, der wohl ursprünglich mal eine Terrasse gewesen war.

Verschachtel und nicht mehr in einem guten Zustand – so wirkt das Gebäude heute. Und dennoch: Die Krone ist mit ihrer aufgeklebten Klinkersteinfassade sowie ihrer Größe und Lage ein Teil des Ortsbildes, das wahrscheinlich vielen Anwohnern ans Herz gewachsen ist.

i Die aufgeklebte Klinkerfassade. Eva Hornauer

Gedanken um die Zukunft dieses Ortes macht sich der Ortsgemeinderat schon seit 2018: Der ehemalige Eigentümer kam auf die Verwaltung zu, wollte verkaufen. Eine Prämisse für den Verkauf war, dass auf dem Grundstück der Krone ein neuer Ort für die Vereine des Rheindorfes entsteht. Den Ankauf beschloss der Ortsgemeinderat dann im Januar 2019.

In der Zwischenzeit, also seit dem Ankauf und jetzt, ist man in Urmitz aber nicht untätig gewesen. Man hat, auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz, die Bedarfe der Bevölkerung und der hiesigen Vereine eingesammelt. Daraus hat man dann das neue Konzept des Bürgerzentrums entwickelt.

Bleibt etwas von der Krone erhalten?﻿

Wie soll dieser Ort aber in Zukunft aussehen? Und was bleibt von der Krone, wie man sie kennt? Um bei der letzten Frage das metaphorische Pflaster schnell abzuziehen: vermutlich nicht viel. Die Krone wird abgerissen. Ein Grund dafür sei zum einen, die Substanz des bestehenden Gebäudes, wie Ortsbürgermeister Norbert Bahl und der Beigeordnete Oliver Koch im Gespräch mit unserer Zeitung erklären.

i Die Krone wird für Proben genutzt. Das neue Dorf- und Vereinsheim soll unter anderem einen großen Proberaum haben. Eva Hornauer

Ein anderer Grund findet sich in der Antwort, wie der neue Ort für Vereine aussehen soll. Mit Blick auf das Bestandsgebäude und die Pläne für das neue Bürgerzentrum sagt Bahl: „Auch von dem, was geplant ist, funktioniert das nicht.“ Trotzdem habe man sich die Entscheidung für einen Abriss nicht leicht gemacht und „ausgiebig diskutiert“. Ob die aufgeklebte Klinkersteinfassade in irgendeiner Form Einzug in das neue Gebäude finden wird, ist noch nicht klar. Die neue Außenfassade selbst soll aber aus „regionalen und ortsüblichen Baustoffen“ bestehen, wie Bahl und Koch erklären. „Die Fassade wird nicht genauso aussehen, wie jetzt“, sagt Bahl.

i Die Rückseite der Krone. Eva Hornauer

Wie sieht die Aufteilung aus?

Das neue Heim für die Vereine soll aus drei Etagen bestehen. Im Erdgeschoss sollen vor allem die Vereine auf ihre Kosten kommen: Hier wird ein großer, barrierefreier Proberaum entstehen. Drum herum sind weitere Räume geplant, die von Bürgern und Vereinen genutzt werden können. Im ersten Obergeschoss soll eine „medizinische Ebene“ entstehen – also etwa Platz für eine Arztpraxis geschaffen werden. Aber auch andere Unternehmen aus dem Bereich Gesundheitsversorgung könnten hier einziehen, man stellt sich diese Ebene als eine Art medizinisches Versorgungszentrum vor. „Wir planen aber so, dass aus der Fläche auch Wohnungen abgetrennt werden können“, erklärt Koch. Flexibilität sei hier das Stichwort. Ein weiteres Schlagwort ist die Barrierefreiheit: Alles – also auch der zweite Stock – soll durch einen Aufzug barrierefrei gestaltet werden.

Das zweite Obergeschoss soll dann Platz für verschieden große Wohneinheiten bieten. Hier möchte man verschiedene Adressaten ansprechen. Laut aktuellem Stand wird mit drei Wohneinheiten geplant – von der Familienwohnung, zu Single- und Seniorenwohnungen.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Wenn alles nach Plan läuft, möchte die Gemeinde im kommenden Jahr die Baugenehmigungen erhalten. Momentan sind die Fachplanungsarbeiten ausgeschrieben, erst wenn diese Ausschreibungen beendet sind, geht es in die Detailplanung. Mit den Bauarbeiten könnte dann 2027 oder 2028 begonnen werden. Hier würde dann auch der Abriss des Bestandsgebäudes an erster Stelle stehen. „Wir wollen erst beginnen, wenn alles unter Dach und Fach ist“, sagt Bahl. „Wir hätten ja schon vorher mit dem Abriss beginnen können.“ Mit dem so beschlossenen Vorgehen könne die Krone aber bis zum Beginn der Arbeiten noch für Proben – speziell vom Musikverein – genutzt werden.