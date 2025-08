Seit fast fünf Jahren fahren die Minibusse der Koveb-Linie 29 durch die Höhenstadtteile Niederberg, Arenberg, Arzheim und Asterstein hin und her. Das Problem ist nur: Fast niemand fährt mit. Trotzdem kämpft der Ortsbeirat in Arzheim um den Erhalt der Busstrecke – oder zumindest um eine gute alternative Anbindung in die anderen Stadtteile. Ortsvorsteher Andreas Metzing (SPD) erklärt, warum er weiter für den ÖPNV in Arzheim kämpfen will – und welche Ideen der Ortsbeirat hat, um die Linie attraktiver zu machen.

Am Wochenende fuhr die Linie 29 nur bis zum Kapellchen. Im Kreisel hinter dem inoffiziellen Wahrzeichen des Stadtteils am Ortseingang drehten die Minibusse wieder ab. Der Grund: In Arzheim war die Kirmes los. In Zukunft könnten die Busse der Linie 29 möglicherweise sogar planmäßig fernbleiben. Denn im Schnitt nutzen sie weniger als zwei Gäste pro Fahrt.

i Ortsvorsteher Andreas Metzing ist sich bewusst, dass die Aussichten für die Linie 29 so trüb bleiben wie das Wetter beim RZ-Termin, wenn nicht mehr Menschen mit ihr fahren. Matthias Kolk

2024 beförderte die Linie 29 in Summe rund 15.000 Fahrgäste in die benachbarten Stadtteile. „Im Vergleich zu anderen Linien im Stadtnetz ist die Auslastung sehr gering“, ordnen die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) auf Anfrage unserer Zeitung ein. Auf die Frage, ob die Linie eingestampft wird, antwortet die Koveb: „Gemeinsam mit der Stadt Koblenz untersuchen wir Möglichkeiten und weitere Varianten.“

Andreas Metzing, seit rund einem Jahr Ortsvorsteher von Arzheim, sieht die Zukunft der Linie aktuell stark gefährdet. Einen Verlust der Anbindung in die anderen Höhenstadtteile der rechten Rheinseite wollen er und der Ortsbeirat unbedingt verhindern. Neben der Linie 29 fährt in dem Stadtteil nur noch die Linie 10 in Richtung Ehrenbreitstein. „Gerade Ältere im Ort spiegeln mir, dass die Linie 29 zumindest vormittags von einigen regelmäßig genutzt wird.“ Die Daseinsvorsorge für die ältere Bevölkerung hält er für einen wichtigen Grund. Laut Statistik ist jeder vierte Arzheimer 65 Jahre alt oder älter.

i 14-mal fährt die Linie 29 unter der Woche durch Arzheim. Matthias Kolk

Ja, die Nutzung der Buslinie sei „sehr unbefriedigend“, schreibt der Ortsbeirat in einem Positionspapier, aber die Daseinsvorsorge müsse bestehen bleiben. Andreas Metzing bestärkt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Man muss das Betriebswirtschaftliche und die Daseinsvorsorge miteinander abwägen.“

Dass die Anbindung in die anderen Stadtteile wichtig ist, dafür sehen Metzing und der Ortsbeirat mehrere Gründe: In Arzheim gibt es keine Bankfiliale mehr, geschweige denn einen Automaten, die nächsten befinden sich in Arenberg und auf dem Asterstein. Ähnlich sieht es bei der Nahversorgung aus. „Insbesondere das Einkaufszentrum auf dem Asterstein und der Rewe-Markt auf der Niederberger Höhe werden von der Arzheimer Bevölkerung viel genutzt“, erklärt der Ortsbeirat und ergänzt: „Die Linie 29 bietet auch für nicht motorisierte Personen die Möglichkeit, diese Geschäfte zu nutzen.“

„Wenn die Linie erhalten bleiben soll, dann muss sie intensiver genutzt werden.“

Andreas Metzing ist bewusst, dass die Nutzerzahlen zu niedrig sind.

Das Positionspapier des Ortsbeirats sendete Metzing bereits vor einigen Wochen an die Stadtspitze und die Koveb. Zuvor habe es mit Vertretern der Verwaltung und dem Verkehrsbetrieb schon Gespräche gegeben, erzählt er. Die betriebswirtschaftlichen Argumente gegen die Verbindung, dessen ist sich der Ortsvorsteher bewusst, sind nicht von der Hand zu weisen. „Wenn die Linie erhalten bleiben soll, dann muss sie intensiver genutzt werden. Das ist ganz klar. Da appellieren wir als Ortsbeirat auch eindringlich an die Arzheimer.“

Idee: Bessere Anbindung an die Festung

Ziemlich sicher ist: Intern laufen bei der Koveb die Prüfungen, wie es mit der Linie 29 weitergehen soll. Der Ortsbeirat in Arzheim hat zumindest Ideen formuliert, wie die Verbindung zwischen den Ortsteilen noch attraktiver gestaltet werden könnte. Zum Beispiel durch eine Anknüpfung beziehungsweise Verlängerung der Linie an das Freizeit- und Kulturangebot auf der Festung. Aktuell ist der Start- und Zielhaltepunkt in Niederberg die Haltestelle an der Kaserne, zur Festung oder dem Spielplatz am Werk Bleidenberg sind es von dort noch mehr als einen Kilometer zu Fuß. Der Ortsbeirat schlägt zudem eine weitere Haltestelle auf dem Steinerkopf vor, „als Ausgangspunkt für Spaziergänger und Wanderungen im Arzheimer Wald“.

Ob die Vorschläge in der Bewertung der Koveb Beachtung finden, ist offen. Eine Rückmeldung auf das Positionspapier gab es bisher noch nicht, sagt Metzing. Die Koveb betont derweil, der Prozess bis zur Entscheidung sei aufgrund zahlreicher Einflussgrößen komplex: „Dabei ist allen daran gelegen, den ÖPNV in Koblenz weiterhin attraktiv und zugänglich für möglichst viele Menschen zu gestalten.“

Eine schnelle Lösung ist bei der Linie 29 nicht in Sicht, auf Nachfrage konnte die Koveb noch kein Zieldatum nennen, bis wann die Entscheidung getroffen werden soll. Andreas Metzing rechnet nicht mehr in diesem Jahr mit einer. Im Positionspapier des Ortsbeirats ist von Frühjahr 2026 die Rede. Bis dahin will der Ortsvorsteher noch viel Werbung für die Linie 29 machen.