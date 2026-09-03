Veranstaltungsreihe pausiert Wie geht es mit dem Gehöschenis in Winningen weiter? Maja Schmidt 03.09.2026, 11:46 Uhr

i Mit dem „Brunnen-Gehöschenis“ wollte der Gastronomie- und Touristikverein Winningen ein Stück Winninger Lebensgefühl wieder aufleben lassen. Einmal im Monat sollte die Veranstaltung am neu gestalteten Moselufer rund um den Weinhexbrunnen stattfinden. (Archivbild) Annika Wilhelm

Eigentlich wollten sie in Winningen mit dem „Brunnen-Gehöschenis“ eine alte Tradition wieder aufleben lassen: ein vertrautes Beisammensein im Ort. Doch erst spielte das Wetter nicht mit, dann machten behördliche Auflagen Probleme. Und jetzt?

Im Freien sitzen, ein gutes Glas Wein in der Hand, mit Nachbarn über dies und das reden, ohne auf die Uhr zu schauen: Für genau dieses Gefühl haben die Winninger ein eigenes Wort – Gehöschenis. Es beschreibt den Moment, wenn aus Nachbarn und Gästen Vertraute werden.







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