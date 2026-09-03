Eigentlich wollten sie in Winningen mit dem „Brunnen-Gehöschenis“ eine alte Tradition wieder aufleben lassen: ein vertrautes Beisammensein im Ort. Doch erst spielte das Wetter nicht mit, dann machten behördliche Auflagen Probleme. Und jetzt?
Lesezeit 2 Minuten
Im Freien sitzen, ein gutes Glas Wein in der Hand, mit Nachbarn über dies und das reden, ohne auf die Uhr zu schauen: Für genau dieses Gefühl haben die Winninger ein eigenes Wort – Gehöschenis. Es beschreibt den Moment, wenn aus Nachbarn und Gästen Vertraute werden.