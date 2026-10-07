Ausblick auf Umbau in Koblenz Wie geht es jetzt mit der Seilbahn weiter, Herr Nigsch? Doris Schneider 07.10.2026, 10:01 Uhr

i Eugen Nigsch ist seit gut zehn Jahren Geschäftsführer der Koblenzer Seilbahn. Doris Schneider

In der Buga-Zeit reichte die Schlange zur Seilbahn oft bis zum Deutschen Eck und zurück. Diese Zeiten sind lang vorbei – eine enorm wichtige Verbindung zur Festung ist die Gondelbahn aber geblieben. Seilbahn-Chef Eugen Nigsch sagt, wie es weitergeht.

Die Betriebsgenehmigung für die Koblenzer Seilbahn läuft noch bis zum Jahr 2030. Klingt lang hin, ist aber schon in vier Jahren, was bei Planungen nicht allzu lange ist. Für viele Menschen in Koblenz, für Touristiker und Reisende ist es unvorstellbar, dass die Seilbahn zwischen Rheinufer und Festung Ehrenbreitstein nicht mehr da wäre.







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