Anwohner versus Verwaltung
Wie geht es in Koblenz weiter mit geplanter Wald-Kita?
Bei einer Wald-Kita sind die Kinder normalerweise immer draußen. Ein Bauwagen dient als Sammelpunkt und Notunterschlupf.
Ein Bauwagen mit 20 Kindern am Rand zwischen Koblenzer Wohngebiet und Stadtwald – was idyllisch klingt, ist längst zu einem Streitpunkt geworden. Anwohner klagen gegen das Projekt, die Stadt wehrt sich gegen die Kritik.

Die Norwichstraße im Koblenzer Stadtteil Karthause ist gar nicht so leicht zu finden – zwischen sich windenden anderen Sträßchen und dem Panoramaweg liegt die kurze Straße, in der überwiegend Einfamilienhäuser stehen. Die Straße selbst ist schmal und kurvig – und das ist auch schon einer der Kritikpunkte, die die Anwohner haben: Parkplätze gibt es hier nur sehr wenige, die Durchfahrt sei schon jetzt im Berufsverkehr mit Wartezeiten verbunden, ...

