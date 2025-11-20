Hoffnung bei Baufirma Wie geht es für Maiblick Living in Koblenz weiter? 20.11.2025, 11:00 Uhr

i Auf der Koblenzer Karthause soll das Luxusbauprojekt Maiblick Living entstehen. Rhein-Zeitung

Die Arbeiten am Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living ruhen mittlerweile schon seit Mitte Juli. Wie geht es in Zukunft weiter? Einerseits hüllt sich der Bauträger weiter in Schweigen, andererseits hofft die Baufirma aus Boppard auf eine Lösung.

Der Baukran hat seit Mitte Juli keine Last mehr bewegt. Umso stärker bewegt das geplante Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living verschiedene Gerichte. Und auch die Gerüchteküche brodelt, wie es in solchen Fällen üblich wie erwartbar ist. So munkeln einige, dass das Projekt vor dem Aus steht und die Arbeiten nicht mehr aufgenommen werden.







