Austritte aus dem Vorstand
Wie geht es für die AfD in Koblenz nun weiter?
Der AfD-Fraktionschef und Kreisvorsitzende Joachim Paul während seiner Haushaltsrede im vergangenen Herbst im Koblenzer Rathaus
Der AfD-Fraktionschef und Kreisvorsitzende Joachim Paul während seiner Haushaltsrede im vergangenen Herbst im Koblenzer Rathaus
Mirco Klein

Schon im Mai sind mit Markus Meixner und Andreas Fachinger zwei namhafte AfD-Politiker aus dem Vorstand der Koblenzer Kreispartei ausgetreten, intern hatte es Konflikte gegeben. Wie ist der Stand und wie geht es nun für die Partei weiter?

Lesezeit 2 Minuten
Die Koblenzer AfD will nach den Sommerferien ihre Mitglieder zu einem Kreisparteitag einladen. Das teilte der Kreisvorsitzende Joachim Paul auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Anfang Oktober ende „ohnehin die reguläre Amtszeit des Kreisvorstandes“, so Paul weiter.
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