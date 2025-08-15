Das Caritas-Projekt FAiR Plus begleitet geflüchtete Menschen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. Mit individueller Beratung, beruflicher Orientierung und persönlichem Einsatz versuchen die Mitarbeitenden, dass die Integration gelingt.

Koblenz. Sprachbarrieren, fehlende Netzwerke und nicht anerkannte Abschlüsse: Das alles erschwert Geflüchteten den Einstieg in die Arbeitswelt. Das Projekt des Koblenzer Caritasverbands FAiR Plus ( F lüchtlinge und A sylsuchende i ntegriert in die R egion), versucht genau da zu helfen.

Anika Epp ist seit vielen Jahren Beraterin bei FAiR Plus, sie erklärt: „An das Projekt kann sich jeder wenden: Unabhängig davon, ob er noch im Asylverfahren ist, ein Asylantrag abgelehnt wurde, oder eine sichere Aufenthaltserlaubnis für Deutschland besitzt.“

Unterstützer beim Bewerbungsprozess

Die Mitarbeitenden des Projekts unterstützen Geflüchtete vor allem während des Bewerbungsprozesses für Praktika, Ausbildungsplätze und Ähnliches. Denn: Viele von ihnen wissen (noch) nicht, was man unter diesen Begriffen in Deutschland versteht und welche Formalitäten etwa bei einer Bewerbung erfüllt sein müssen.

Geflüchtete und Asylsuchende bekommen außerdem Hilfe, wenn sie Bewerbungsunterlagen erstellen wollen, Kontakt zu Behörden aufnehmen müssen oder sich zur individuellen Berufsorientierung beraten lassen möchten. Zum Teil begleiten Berater die Geflüchteten auch zu Vorstellungsgesprächen, um sie währenddessen sprachlich zu unterstützen.

FAiR Plus unterstützt außerdem bei Maßnahmen, die den Zugang von Geflüchteten zu Arbeit und Ausbildung strukturell verbessern sollen. Dazu werden Betrieben und öffentlichen Institutionen in Rheinland-Pfalz, Seminare, Tagungen oder Workshops angeboten.

Finanzierung durch Fördergelder

Das Projekt in seiner heutigen Form besteht seit Oktober 2022, der Vorläufer (FAiR) entstand bereits ab 2015. FAiR Plus wird im Rahmen des Programms „WIR – Netzwerke integrieren Geflüchtete in den regionalen Arbeitsmarkt“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus gefördert. Das Ziel ist, dass das Projekt bis 2028 in dieser Form weiterlaufen soll.