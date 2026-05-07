Mit einem Kurzfilm zeigen die Viertklässler der Koblenzer Willi-Graf-Schule, wie sich ihr reales Leben durch Social Media verändern kann: Es geht um Fake News und Ausgrenzung, um Spaltung in der Klasse. Aber es geht auch um Lösungen.
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Mila ist zehn Jahre alt, sie liebt TikTok und möchte Influencerin werden – und um mehr Likes zu bekommen, teilt sie eines Tages auch ein Video, das ausländerfeindliche Inhalte vertritt und selbst sehr viele Likes hat. Damit beginnt eine heftige Geschichte – die aber in diesem Fall zum Glück nur eine fiktive ist.