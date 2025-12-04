Wie kriminell geht es in der Innenstadt von Koblenz zu? Beim Kriminalpräventiven Rat gab es kürzlich Einblicke in die Polizeiarbeit. Es ging um die Tuningszene, Diebstähle von Fahrrädern, besonderen Einsatzlagen in der Altstadt sowie um das Thema Sicherheit.
Lesezeit 3 Minuten
Tuning-Szene, Diebstahlserie am Löhr-Center, Einsatzlagen in der Altstadt und mehr: Darum ging es bei der jüngsten Sitzung des Kriminalpräventiven Rats. Kriminalhauptkommissar Sascha Reinecke vom Polizeipräsidium Koblenz berichtet, wie es um die Kriminalität in Koblenz bestellt ist.