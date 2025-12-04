Rat gibt Einblicke Wie es um die Kriminalität in Koblenz bestellt ist Winfried Scholz 04.12.2025, 11:30 Uhr

i Das Tuningkontrollteam der Polizeidirektion Koblenz überprüft ein Fahrzeug. Polizeidirektion Koblenz

Wie kriminell geht es in der Innenstadt von Koblenz zu? Beim Kriminalpräventiven Rat gab es kürzlich Einblicke in die Polizeiarbeit. Es ging um die Tuningszene, Diebstähle von Fahrrädern, besonderen Einsatzlagen in der Altstadt sowie um das Thema Sicherheit.

Tuning-Szene, Diebstahlserie am Löhr-Center, Einsatzlagen in der Altstadt und mehr: Darum ging es bei der jüngsten Sitzung des Kriminalpräventiven Rats. Kriminalhauptkommissar Sascha Reinecke vom Polizeipräsidium Koblenz berichtet, wie es um die Kriminalität in Koblenz bestellt ist.







Artikel teilen

Artikel teilen