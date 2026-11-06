Die Christo-mäßig verhüllte Florinskirche in der Koblenzer Altstadt verdeckt fast den Blick auf die weitere große Baustelle am Platz. Hier im alten Kaufhaus und im Bürresheimer Hof entstehen Appartements. Es läuft gut, sagt Investor Jan Leis.
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Seit Monaten laufen die Bauarbeiten in den großen Gebäuden am Rand des Florinsmarktes in der Koblenzer Altstadt. Hinter den dicken Mauern von Altem Kaufhaus und Bürresheimer Hof ist schon eine Menge passiert, sagt und zeigt Investor Jan Leis bei einem Rundgang über die Baustelle.