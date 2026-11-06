Bekannte Baustelle in Koblenz
Wie es hinter dem Augenroller am Florinsmarkt aussieht
Dass am Florinsmarkt gewerkelt wird, ist unübersehbar. Ende 2027 soll das Appartementhaus mit zwei Lokalen fertig sein.
Dass am Florinsmarkt gewerkelt wird, ist unübersehbar. Ende 2027 soll das Appartementhaus mit zwei Lokalen fertig sein.
Doris Schneider

Die Christo-mäßig verhüllte Florinskirche in der Koblenzer Altstadt verdeckt fast den Blick auf die weitere große Baustelle am Platz. Hier im alten Kaufhaus und im Bürresheimer Hof entstehen Appartements. Es läuft gut, sagt Investor Jan Leis.

Lesezeit 3 Minuten
Seit Monaten laufen die Bauarbeiten in den großen Gebäuden am Rand des Florinsmarktes in der Koblenzer Altstadt. Hinter den dicken Mauern von Altem Kaufhaus und Bürresheimer Hof ist schon eine Menge passiert, sagt und zeigt Investor Jan Leis bei einem Rundgang über die Baustelle.
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