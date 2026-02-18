Geschäftsführer verstorben
Wie es bei Rhenser ohne Christian Berentzen weitergeht
Der Rhenser-Mineralbrunnen im namensgebenden Rhens am Rhein: Die Verantwortlichen überlegen derzeit, wie sie ohne den plötzlich verstorbenen Christian Berentzen weitermachen.
Chiara Seidel

Gesellschafter und operative Leitung sind in engem Austausch, am Mittwochmorgen hat es bei Rhenser eine Betriebsversammlung gegeben: Nach dem Tod von Geschäftsführer Christian Berentzen gibt es nun erste Pläne, wie es beim Mineralbrunnen weitergeht. 

Nach dem unerwarteten Tod von Geschäftsführer Christian Berentzen hat der Rhenser Mineralbrunnen nun einen ersten Ausblick darauf gegeben, wie es weitergeht. Die Gesellschafter der Rhenser Mineralbrunnen GmbH, die Familien Berentzen und Königs, stünden in engem Austausch mit der operativen Führung des Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung.

