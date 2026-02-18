Gesellschafter und operative Leitung sind in engem Austausch, am Mittwochmorgen hat es bei Rhenser eine Betriebsversammlung gegeben: Nach dem Tod von Geschäftsführer Christian Berentzen gibt es nun erste Pläne, wie es beim Mineralbrunnen weitergeht.
Nach dem unerwarteten Tod von Geschäftsführer Christian Berentzen hat der Rhenser Mineralbrunnen nun einen ersten Ausblick darauf gegeben, wie es weitergeht. Die Gesellschafter der Rhenser Mineralbrunnen GmbH, die Familien Berentzen und Königs, stünden in engem Austausch mit der operativen Führung des Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung.