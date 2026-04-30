An einer Ecke ist ein neuer Döner-Laden, an einer anderen schon lange ein Leerstand. Die Koblenzer Löhrstraße hat einiges an Glanz eingebüßt. Und dennoch gibt es Geschäfte, die es gefühlt schon immer gibt und die die Lage überaus schätzen.
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In der Haupteinkaufsmeile von Koblenz, der Löhrstraße, ist seit einigen Jahren eine Veränderung zu beobachten. Einige Läden stehen leer, an manchen Stellen ist der einst vorhandene hoch qualitative Einzelhandel verschwunden, Imbissstände und Billigangebote breiten sich aus.