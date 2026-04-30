Koblenzer Juwelier Kraemer Wie ein Traditionsunternehmen die Löhrstraße erlebt Wolfgang Lucke 30.04.2026, 13:00 Uhr

i Die langjährige Mitarbeiterin Durdica Piek und Filialleiter Mohamed Kamal Alsahod betreiben das Geschäft Wolfgang Lucke

An einer Ecke ist ein neuer Döner-Laden, an einer anderen schon lange ein Leerstand. Die Koblenzer Löhrstraße hat einiges an Glanz eingebüßt. Und dennoch gibt es Geschäfte, die es gefühlt schon immer gibt und die die Lage überaus schätzen.

In der Haupteinkaufsmeile von Koblenz, der Löhrstraße, ist seit einigen Jahren eine Veränderung zu beobachten. Einige Läden stehen leer, an manchen Stellen ist der einst vorhandene hoch qualitative Einzelhandel verschwunden, Imbissstände und Billigangebote breiten sich aus.







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