Quereinsteiger in Hatzenport Wie ein Hausarzt zum Spitzenwinzer wird Erwin Siebenborn 28.11.2026, 18:00 Uhr

i Dr. Stephan Engelbert will dem Weinbau an der Terrassenmosel treu bleiben. Erwin Siebenborn

Ein Hausarzt aus Westfalen erobert die Terrassenmosel: Dr. Stephan Engelbert bewirtschaftet in Hatzenport eigene Weinberge – und gewinnt mit seinen Rieslingen renommierte Preise. Wie er Praxisalltag und Steillagenweinbau unter einen Hut bringt.

Als Quereinsteiger räumt das Weingut Dr. Stephan Engelbert aus Hatzenport ab: Es setzte sich mit seinem Wein als Sieger des Wettbewerbs „Sparkassen-Riesling“ durch. Engelbert ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Hörstel in Westfalen und betreibt parallel den Weinbau an der Terrassenmosel.







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