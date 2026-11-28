Ein Hausarzt aus Westfalen erobert die Terrassenmosel: Dr. Stephan Engelbert bewirtschaftet in Hatzenport eigene Weinberge – und gewinnt mit seinen Rieslingen renommierte Preise. Wie er Praxisalltag und Steillagenweinbau unter einen Hut bringt.
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Als Quereinsteiger räumt das Weingut Dr. Stephan Engelbert aus Hatzenport ab: Es setzte sich mit seinem Wein als Sieger des Wettbewerbs „Sparkassen-Riesling“ durch. Engelbert ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Hörstel in Westfalen und betreibt parallel den Weinbau an der Terrassenmosel.