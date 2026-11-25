Sanierungen in Koblenz Wie die Wohnbau ihren Bestand auf Vordermann hält Doris Schneider 25.11.2026, 13:00 Uhr

i Unter anderem in der Fritz-Michel-Straße im Koblenzer Stadtteil Neuendorf saniert die Wohnbau Häuser. Matthias Kolk

Wohnungen fehlen, vor allem einigermaßen günstige. Bei der Koblenzer Wohnbau geht es aber nicht nur um Neubau, sondern auch darum, mit Sanierungen den Wohnungsbestand gut in Schuss zu halten. An vielen Stellen wird gewerkelt.

Schon wer nur ein einziges Eigenheim besitzt, weiß: So richtig fertig wird man kaum. Mal muss da was erneuert, mal da saniert werden. Und wenn man – wie die große Kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die Koblenzer Wohnbau, rund 3200 Wohnungen hat, dann ist immer was zu tun.







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