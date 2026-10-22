Kommune investierte Millionen Wie die WHU das Vallendarer Stadtbild prägt Stefanie Braun 22.10.2026, 18:00 Uhr

i Das barocke D‘Ester-Herrenhaus (links im Bild), das moderne WHU-Eingangsgebäude, ein Gebäude von 1903 und ein modernes Hörsaalgebäude (rechts) sind im Besitz der Stadt Vallendar. Unter dem Burgplatz befindet sich die Tiefgarage Marienburg. Winfried Scholz

Die WHU wird den Standort Vallendar auf Sicht komplett aufgeben. Die Kommune hat in den vergangenen Jahrzehnten Millionen in eine Infrastruktur investiert, die auf die Bedürfnisse der Hochschule ausgerichtet ist. Diese Vorhaben wurden umgesetzt.

Die in Vallendar ansässige Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung Otto Beisheim School of Management (WHU) will nach eigenem Bekunden bis zu ihrem 50. Gründungsjahr 2034 komplett nach Düsseldorf umgezogen sein. Dort befindet sich, beginnend mit Testläufen im Jahr 2010, bereits ein zweiter Campus.







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