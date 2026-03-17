Projekt der Hochschule Koblenz Wie die Vision für einen Brückenbau Brücken baut Alexander Thieme-Garmann 17.03.2026, 17:12 Uhr

i Entwürfe einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Hafeneinfahrt zwischen Ehrenbreitstein und Pfaffendorf haben Studenten der Hochschule Koblenz gemeinsam erarbeitet. Hochschule Koblenz

Nicht erst der Bau, sondern schon die Vision eines Bauprojektes erfordert gute Zusammenarbeit, wenn sie denn realistisch sein soll. Der Austausch von angehenden Architekten und Bauingenieuren für eine Brücke in Koblenz ist der beste Beweis dafür.

In einem Projekt an der Hochschule Koblenz haben sich Studierende damit beschäftigt, eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Hafeneinfahrt zwischen Ehrenbreitstein und Pfaffendorf zu entwerfen. Im Gespräch mit unserer Redaktion sprechen die das Projekt betreuenden Professoren Marc Immel (Architektur) und Andreas Laubach (Bauingenieurwesen) darüber, wie die beiden Fachrichtungen für ein gutes Ergebnis kooperieren müssen – und warum das ...







Artikel teilen

Artikel teilen