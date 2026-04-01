Von der Goldgrube ins Rauental Wie die neue Brücke Radverkehr in Koblenz fördern soll Peter Karges 01.04.2026, 12:32 Uhr

i Die Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Bahn zwischen Goldgrube und Rauental steht bereits, nun müssen noch die Rampen fertiggestellt werden. Peter Karges

Die Brücke über die Bahngleise, die die beiden Koblenzer Stadtteile Goldgrube und Rauental trennen, wächst. Mit ihr soll auch der Radverkehr in Koblenz weiterwachsen. Denn neben der Brücke wird es auch einen neuen Weg an der Bahn geben.

Mit der neuen Radfahrer- und Fußgängerbrücke über die Bahn zwischen Rauental und der Goldgrube soll der Radverkehr gefördert werden. Die fünf Meter breite Brücke, deren Gesamtkosten sich auf rund 20 Millionen Euro belaufen (von denen knapp 7,5 Millionen Euro Bund und Land übernehmen), soll dabei nicht nur die Verbindung zwischen den Stadtteilen verbessern, sondern auch die Anbindung in Richtung Gülser Brücke/Lay.







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