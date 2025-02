Koblenzer Karneval historisch Wie die Nazis die Fastnacht instrumentalisierten Dirk Förger 28.02.2025, 17:00 Uhr

i Beim Koblenzer Rosenmontagszug am 12. Februar 1934 fuhr dieser Festwagen mit. Der Titel: "Deutscher Rhein und Deutscher Wein". StAK FA 4,21 Nr. 7 Bild Nr. 254. xxx

Der Karneval in Koblenz hat eine lange Geschichte. Wir beleuchten sie in einer Serie. Teil drei nimmt die 1930er-Jahre in den Blick. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten setzten diese die Narren unter Druck.

Am 30. Januar 1933 ergreifen die Nationalsozialisten endgültig die Macht – mitten in der Session. Am 8. März 1933 wird Oberbürgermeister Hugo Rosendahl seines Amtes enthoben und durch das NSDAP-Mitglied Otto Wittgen ersetzt. Die Nazis versuchen in der Folgezeit, den Karneval den staatlich gelenkten Massenveranstaltungen unterzuordnen und gleichzuschalten.

