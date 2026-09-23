In der Koblenzer Löhrstraße schlendern täglich unzählige Menschen von Laden zu Laden. Doch das war nicht immer so: Wo heute geshoppt, gegessen und flaniert wird, arbeiteten einst die „Löher“. Ein Blick in die Historie der heutigen Einkaufsstraße.
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Koblenz. Heutzutage ist die Löhrstraße die Koblenzer Einkaufsmeile schlechthin. Doch welche Rolle spielte die Straße zu Zeiten der Römer? Bei der Recherche bekam unsere Redaktion fachkundige Unterstützung von Timo Lang, Leiter der Außenstelle Koblenz der Landesarchäologie bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.