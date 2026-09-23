Einkaufsmeile in Koblenz Wie die Löhrstraße zur Römerzeit genutzt wurde Alexander Thieme-Garmann 23.09.2026, 08:00 Uhr

i Geschäfte, Restaurants, Kinos – die Koblenzer Löhrstraße ist aus dem heutigen Koblenzer Stadtzentrum nicht mehr wegzudenken. Doch ein Blick in die Geschichte der Einkaufsstraße zeigt: Sie war nicht immer das Handelszentrum der Stadt. Alexander Thieme-Garmann

In der Koblenzer Löhrstraße schlendern täglich unzählige Menschen von Laden zu Laden. Doch das war nicht immer so: Wo heute geshoppt, gegessen und flaniert wird, arbeiteten einst die „Löher“. Ein Blick in die Historie der heutigen Einkaufsstraße.

Koblenz. Heutzutage ist die Löhrstraße die Koblenzer Einkaufsmeile schlechthin. Doch welche Rolle spielte die Straße zu Zeiten der Römer? Bei der Recherche bekam unsere Redaktion fachkundige Unterstützung von Timo Lang, Leiter der Außenstelle Koblenz der Landesarchäologie bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.







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