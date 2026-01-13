Fachleute sind gefragt Wie die Koblenzer Gondelbahn zu einem neuen Seil kommt Doris Schneider 13.01.2026, 12:07 Uhr

i Die Seilbahn in Koblenz gehört zu den beliebtesten Attraktionen in der Stadt. Im Moment laufen Arbeiten an den Seilen. Alexej Zepik/Archiv

Seit 16 Jahren zieht das Seil die Gondeln über den Rhein, nun hat es seinen Job erledigt und wird ausgetauscht. Das ist nicht so aufwendig wie 2010, als das Seil eingezogen wurde – aber es ist trotzdem ein echter Brocken.

In Reih und Glied stehen die Gondeln auf der Wiese auf dem Festungsplateau. In der Winterpause der Seilbahn werden Wartungsarbeiten erledigt – und erstmals seit dem Bau der Gondelbahn wird auch das Zugseil ausgetauscht. 16 Jahre hat es gute Dienste getan, Millionen Fahrgäste von der Koblenzer Altstadt über den Rhein zur Festung Ehrenbreitstein gebracht.







