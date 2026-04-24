Wasserstoff-Anlage in Bendorf Wie die Forschung aus Koblenz grünen Stahl ermöglicht Martin Ingenhoven 24.04.2026, 18:00 Uhr

i Peter Quirmbach ist Leiter der Arbeitsgruppe (AG) Technische Chemie und Korrosionswissenschaften an der Koblenzer Universität. Die Forschungen sind für die Umwelt extrem relevant. Martin Ingenhoven

Was trocken und wissenschaftlich klingt, hat große Auswirkungen auf unser Leben und die Umwelt: Die Uni Koblenz forscht zum Einsatz von Wasserstoff für die Eisenerzgewinnung – und hat für ihre Anlagen Hallen in Bendorf gemietet. Das steckt dahinter.

Hochöfen – einst prägten die mächtigen Türme voller Eisenerz und Koks die Landschaft vor allem an Ruhr und Saar. In ihnen wurde Eisenerz mithilfe von Koks in wertvolles Eisen und später Stahl verwandelt. Damals Arbeitsplatz für Tausende, hat sich das Bild heute deutlich gewandelt – die Völklinger Hütte beispielsweise ist heute ein Museum und seit langem Bestandteil des Unesco-Welterbes.







Artikel teilen

Artikel teilen