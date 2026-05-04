Projekt Winzer für ein Jahr Wie die Breyer die Weinkultur am Leben halten wollen Alexander Thieme-Garmann 04.05.2026, 16:03 Uhr

i Arbeiten im Steilhang: (von links) Gerlinde Klas, Gabriele Heinrich und Bernhard Hoffmann. Klas ist neu in dem Projekt "Winzer für ein Jahr". Alexander Thieme-Garmann

Mitglieder der Weinbruderschaft Breyer Hämmchen sind seit mehr als 20 Jahren aktiv und halten die Weinkultur im Ort das ganze Jahr lang am Leben. Aber viele der mehr als 100 Mitglieder sind in die Jahre gekommen. Eine Idee soll neue Leute anziehen.

Die Steillage im Breyer Hämmchen ist schon beachtlich. Mit einer Neigung von 30 bis 50 Prozent kann man stellenweise schon von einer Steilstlage sprechen. Ein gutes Dutzend Arbeiter ist hier zugange, um die besten Voraussetzungen für die im Herbst anstehende Lese zu schaffen.







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