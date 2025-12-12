Rhein, Mosel & Eifel im Advent Wie der Weihnachtsmarkt mit Kindern entspannter ist Doris Schneider 12.12.2025, 06:00 Uhr

i Ein fester Etat, den sich die Kinder selbst einteilen können, kann helfen: So sind alle entspannter und fröhlicher. Essen und Trinken übernehmen die Erwachsenen zusätzlich. Doris Schneider

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 12 geht‘s um den Besuch mit Kindern auf dem Weihnachtsmarkt.

Eine Portion Pommes auf dem Koblenzer Münzplatz, einmal Karussell fahren auf dem Jesuitenplatz, einen Kinderpunsch auf dem Görresplatz, etwas Schokoobst auf dem Willi-Hörter-Platz, und dann vom kleinen Riesenrad aus auf die Szenerie auf dem Zentralplatz schauen?







Artikel teilen

Artikel teilen