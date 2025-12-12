Wie der Weihnachtsmarkt mit Kindern entspannter ist

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 12 geht‘s um den Besuch mit Kindern auf dem Weihnachtsmarkt.
Lesezeit 1 Minute
Eine Portion Pommes auf dem Koblenzer Münzplatz, einmal Karussell fahren auf dem Jesuitenplatz, einen Kinderpunsch auf dem Görresplatz, etwas Schokoobst auf dem Willi-Hörter-Platz, und dann vom kleinen Riesenrad aus auf die Szenerie auf dem Zentralplatz schauen?