Wird das Max-von-Laue-Gymnasium zeitweise in die Goldgrube ziehen? Das entscheidet der Koblenzer Stadtrat erst noch final. Im Ausschuss gab es noch viele Fragen zu den Plänen – und erste Informationen zu einem möglichen Verkehrskonzept.
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Aus den Worten des Koblenzer Bildungs- und Kulturdezernenten Ingo Schneider (SPD) konnte man hören, dass Druck auf dem Kessel ist. „Es gibt einen sehr großen Zeitdruck.“ Das Thema, über das er spricht, ist derzeit mal wieder sehr präsent: das Max-von-Laue-Gymnasium.