Debatte um Max-von-Laue-Umzug
Wie der Verkehr in der Goldgrube geleitet werden könnte
Die Einfahrt von der Lindenstraße in die Bogenstraße spielt beim Konzept für den entstehenden Verkehr durch den möglichen Umzug
Die Einfahrt von der Lindenstraße in die Bogenstraße spielt beim Konzept für den entstehenden Verkehr durch den möglichen Umzug des Max-von-Laue-Gymnasiums in die Koblenzer Goldgrube eine wichtige Rolle.
Matthias Kolk

Wird das Max-von-Laue-Gymnasium zeitweise in die Goldgrube ziehen? Das entscheidet der Koblenzer Stadtrat erst noch final. Im Ausschuss gab es noch viele Fragen zu den Plänen – und erste Informationen zu einem möglichen Verkehrskonzept.

Lesezeit 4 Minuten
Aus den Worten des Koblenzer Bildungs- und Kulturdezernenten Ingo Schneider (SPD) konnte man hören, dass Druck auf dem Kessel ist. „Es gibt einen sehr großen Zeitdruck.“ Das Thema, über das er spricht, ist derzeit mal wieder sehr präsent: das Max-von-Laue-Gymnasium.

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