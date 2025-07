Der bei jungen Leuten beliebte Youtuber und Balltrickser Jannik Freestyle hatte erstmals einen Pop-up-Store eröffnet. Wie der Laden in Koblenz ankam – und warum er ein Anstoß für neue Wege in den Einkaufszentren der Stadt sein könnte.

Der 24-jährige Rotschopf Jannik Freestyle ist bei Kindern und Jugendlichen überaus beliebt: Er beherrscht 300 Tricks mit dem Fußball und tourt mit seiner Show durch Deutschland. Zuletzt startete er ein neues Pilot-Projekt: Der Youtuber eröffnete erstmals einen Pop-up-Store – und zwar in einem Leerstand im Forum am Koblenzer Zentralplatz. Er schaute dort auch selbst vorbei, wenn er Zeit hatte. Zugleich war dies auch ein erster Versuch fürs Forum.

„ Das war bombastisch gut!“

Manager Udo Kamps

Als wir Janniks Manager Udo Kamps, dessen Firma in Rhens sitzt, telefonisch erreichen, knallt die Sonne vom Himmel. Er ist unterwegs von Rhens in die Nähe von Bonn: Gleich ist Showtime für Jannik in Rheinbreitbach, sagt er. „Im Auto ist es herrlich bei diesem Wetter“, fügt Kamps hinzu und lacht. Die Klimaanlage sorgt für Abkühlung auf der Fahrt – und das Gespräch offenbar für gute Laune.

i Das Bild zeigt die Ankündigung des Grand Openings des Jannik-Freestyle-Fan-Shops im Forum Mittelrhein in Koblenz. Der Ballathlet war damals auch selbst am Ort zu erleben. Sascha Ditscher

Unsere Redaktion möchte wissen, welche Erfahrung der Manager mit dem ersten stationären Laden seines Schützlings in Koblenz gemacht hat. Kamps antwortet prompt: „Das war bombastisch gut!“ Es lief vom ersten Tag an super, schildert er. Und auch in den folgenden Wochen zog der Laden die Fans in den Pop-up-Store am Zentralplatz.

Das lag zum einen daran, dass der Shop zuvor mediale Aufmerksamkeit erfuhr, meint Kamps. Zum anderen lag es aber wohl auch an der gewählten Öffnungszeit: von März bis Juni. „Wir hatten die Osterferien und Feiertage wie 1. Mai und Christi Himmelfahrt mit drin in den drei Monaten“, betont Kamps. Die verlängerten Wochenenden nutzten offenbar auch Touristen von weiter weg für einen Ausflug nach Koblenz.

i Udo Kamps aus Rhens managet den Youtuber und Fußballtrickse Jannik Freestyle. Udo Kamps

„Da kamen sogar Großeltern mit einem Zettel für Weihnachtsgeschenke“, berichtet der Manager. Begehrt waren vor allem die Bälle des Youtubers in allen Versionen und die neu herausgekommenen Schienbeinschoner. Bislang können Kunden die Artikel nur im Onlineshop kaufen.

Die gute Erfahrung soll weitergedreht werden. Es laufen Gespräche mit der ECE, sagt Kamps. Die Gruppe betreibt nicht nur das Forum und Löhr-Center in Koblenz, sondern mehr als 200 Einkaufsgalerien. Die Idee: künftig in Centern in größeren Städten als Laden im Laden aufzutauchen. „Wir würden für vier Wochen mit unseren Produkten beispielsweise in einem Sportgeschäft oder einem anderen Jugendbedarfsladen präsent sein.“ Dort könnten Kunden die Artikel von Jannik Freestyle kaufen, und der Laden verdiene daran mit. „Das wäre eine Win-win-Situation für alle“, ist Kamps überzeugt.

Neue Angebote tragen laut Kamps generell dazu bei, dass mehr Leben in eine Einkaufsgalerie kommt – wovon auch das Forum in Koblenz profitierte. Centermanagerin Cindy Häßlein sagt auf Anfrage: „Der Pop-Up-Store mit Jannik Freestyle war für uns ein spannendes Pilotprojekt, das neue Wege im stationären Handel aufgezeigt hat.“ Die Kombination aus Influencer-Marketing und direkter Kundeninteraktion sprach junge Leute an und sorgte „für zusätzliche Frequenz im Center“.