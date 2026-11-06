Glosse: Auf der B9 stockt es Wie der McRib in Koblenz Staus verursacht 06.11.2026, 13:27 Uhr

i Die Koblenzer B 9 nahe des McDonalds Ingo Beller

Aktuell staut es sich auf der B9 bei Koblenz häufiger als sonst, so zumindest behaupten manche Fahrer. Stimmt das? Und wenn ja: Wie hängt das mit dem Fahrverhalten der Koblenzer zusammen, fragt sich unser Autor. Und mit dem Matscheburger McRib?

Es gibt derzeit regelmäßig in Koblenz eine Verkehrssituation, die auch ausgewiesene Mobilitätsexperten nicht erklären können. Der Stau, von dem die Rede ist, hat keinen Auslöser, keinen Grund, keinen Sinn. Er existiert, dann plötzlich nicht mehr. Auf der B9 nördlich von Koblenz staut es sich nachmittags einfach irgendwann, vom Industriegebiet aus um die Kurve, Richtung Europabrücke.







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