Zum 47. Mal hat der Koblenzer Bürgerverein kürzlich seinen Altstadtpreis verliehen. Preisträger Jens Ternes belebt mit seinen Bauprojekten Plätze und Gebäude der Altstadt, machte aber auch als Gründungsmitglied der Band Party Animals von sich reden.
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Von den vorzüglichen Stücken, mit denen die Verleihung des diesjährigen Koblenzer Altstadtpreises im historischen Rathaussaal musikalisch umrahmt wurde, beschreibt „I did it my way“ („Ich ging meinen Weg“) von Frank Sinatra wohl am treffendsten das Wirken des 47.