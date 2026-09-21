Mit Altstadtpreis gewürdigt Wie der Architekt Jens Ternes Koblenz prägt Winfried Scholz 21.09.2026, 11:50 Uhr

i Der Vorsitzende des Koblenzer Bürgervereins Markus Artz (3. von links) überreicht Jens Ternes (2. von links) den Preis, die kleine Statue „Lesender Schüler“ des Koblenzer Künstlers Heinz Kassung. Darüber freuen sich auch Ternes’ Ehefrau Daniela, Laudator Detlev Pilger (rechts) sowie Baudezernent Andreas Lukas (2. von rechts). Winfried Scholz

Zum 47. Mal hat der Koblenzer Bürgerverein kürzlich seinen Altstadtpreis verliehen. Preisträger Jens Ternes belebt mit seinen Bauprojekten Plätze und Gebäude der Altstadt, machte aber auch als Gründungsmitglied der Band Party Animals von sich reden.

Von den vorzüglichen Stücken, mit denen die Verleihung des diesjährigen Koblenzer Altstadtpreises im historischen Rathaussaal musikalisch umrahmt wurde, beschreibt „I did it my way“ („Ich ging meinen Weg“) von Frank Sinatra wohl am treffendsten das Wirken des 47.







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