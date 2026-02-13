Im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich haben Philipp und Julia Miller ihr eigenes Zahnzentrum eröffnet. Mit Fokus auf Angstpatienten, Familien und moderne Ausstattung erfüllen sie sich den Traum einer Praxis nach ihren Vorstellungen.
Wo im Mai noch eine leere Lagerhalle stand, werden heute Zähne behandelt, Ängste genommen und Familien betreut: Im November hat das Zahnzentrum Miller im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich eröffnet. Hinter der Praxis stehen Philipp Miller und Julia Miller – ein Ehepaar, das nicht nur privat, sondern auch beruflich gemeinsame Wege geht.