Kultgericht aus Koblenz Wie das leckerste „Handy“ der Stadt erfunden wurde Marie Volz 30.03.2026, 16:24 Uhr

i Der alte Eigentümer und Erfinder des Handys, José de la Torre, präsentiert das Kultgericht im Akropolis in der Koblenzer Südstadt. Ingo Beller

Was hat es mit dem essbaren „Handy“ auf sich, das es in dieser Form wohl nur in Koblenz gibt? Wie das ungewöhnlich benannte Gericht entstand und wieso es heute noch so beliebt ist, erzählt der Ex-Eigentümer des Akropolis-Imbisses unserer Redaktion.

Der Akropolis-Grill-Imbiss in der Koblenzer Südstadt bietet seit Neustem den trendigen Taxi-Teller an und sorgt damit für ordentlich Wirbel. Doch ein Gericht auf der Karte war schon im Jahr 1999 für Schlagzeilen verantwortlich und wurde sogar im Fernsehen präsentiert: Das „Handy“.







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