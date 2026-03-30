Kultgericht aus Koblenz
Wie das leckerste „Handy“ der Stadt erfunden wurde
Der alte Eigentümer und Erfinder des Handys, José de la Torre, präsentiert das Kultgericht im Akropolis in der Koblenzer Südsta
Der alte Eigentümer und Erfinder des Handys, José de la Torre, präsentiert das Kultgericht im Akropolis in der Koblenzer Südstadt.
Ingo Beller

Was hat es mit dem essbaren „Handy“ auf sich, das es in dieser Form wohl nur in Koblenz gibt? Wie das ungewöhnlich benannte Gericht entstand und wieso es heute noch so beliebt ist, erzählt der Ex-Eigentümer des Akropolis-Imbisses unserer Redaktion.

Lesezeit 2 Minuten
Der Akropolis-Grill-Imbiss in der Koblenzer Südstadt bietet seit Neustem den trendigen Taxi-Teller an und sorgt damit für ordentlich Wirbel. Doch ein Gericht auf der Karte war schon im Jahr 1999 für Schlagzeilen verantwortlich und wurde sogar im Fernsehen präsentiert: Das „Handy“.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGastronomie

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren