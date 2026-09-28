Tag der offenen Tür Wie das Koblenzer Krematorium funktioniert Alexander Thieme-Garmann 28.09.2026, 07:00 Uhr

i Blick in einen der beiden Verbrennungsöfen: Im Jahr werden im Koblenzer Krematorium rund 2400 Einäscherungen vorgenommen. Alexander Thieme-Garmann

An ein Krematorium zu denken, verursacht bei vielen Menschen Unbehagen. Andererseits gehört natürlich der Tod zum Leben unweigerlich dazu. Interessierte konnten sich nun beim Tag der offenen Tür über das Krematorium in Koblenz informieren.

Der Tag der offenen Tür am Krematorium Koblenz bot Besuchern die Gelegenheit, Einblick in den Arbeitsalltag der dort Beschäftigten und in die Abläufe zu bekommen. Die Verbrennungsanlage, die zwei Öfen besitzt, befindet sich auf dem Areal des Bezirksfriedhofs Metternich und besteht seit 1998.







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