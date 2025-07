Ein Kunde aus Koblenz zahlt fürs Konto bei der VR-Bank „RheinAhrEifel“ jetzt aus zwei Gründen mehr: Er ist aus dem Heimatbonus gefallen und ein neues Buchungspaket kostet zwei Euro extra. Was eine Verbraucherschützerin Kunden in so einer Lage rät.

Die VR-Bank „RheinAhrEifel“ hat ihr Kontomodell modifiziert und setzt dabei auf individuell buchbare Zusatzpakete und auf Kundenbindungsprogramme mit Preisvorteilen. Bei einem Kunden aus Koblenz führen die Änderungen dazu, dass er monatlich rund 61 Prozent mehr Gebühren zahlen soll. Verbraucherschützerin Sonja Guettat rät Kunden dazu, Anpassungen wie diese gut zu prüfen – und gibt Tipps, wie man das beste Girokontomodell für sich finden kann.

Die Volksbank „RheinAhrEifel“ wirbt damit, dass ihr neues „MeinPlus-Konto“ noch individueller gestaltet werden kann. So gibt es etwa (weiterhin) den Heimatbonus in etwas modifizierter Version. Kunden können Punkte sammeln und damit Geld sparen. Jede Leistung, die ein Kunde von der Bank bezieht, ist ein Punkt. Bei vier Punkten erreicht man den Bronze-Status und erhält monatlich 1 Euro Rabatt. Früher erreichte man diesen Status schon bei drei Punkten. Bei sechs Punkten landet man beim Silber-Status und 3 Euro Rabatt.

i Sonja Guettat ist juristische Fachberaterin im Bereich Finanzen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Laura Muth/Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Beim Heimatbonus der Volksbank handelt es sich um ein klassisches Kundenbindungsprogramm, erklärt Sonja Guettat, juristische Fachberaterin in der Abteilung Finanzen der Zentrale für Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz. Die Logik hinter dem Angebot sei: je treuer der Kunde, desto höher der Preisvorteil. Grundsätzlich rät Guettat Kunden, genau zu prüfen, ob sich das Punktesammeln rentiert. „Man sollte erst mal prüfen: Brauche ich ein weiteres Produkt der Bank überhaupt?“ Den Bonus nur um des Bonus willen zu erlangen, sei kein guter Grund. „Kunden sollten immer gegenrechnen, was sich lohnt“, so Guettat. Falls man weitere Leistungen beziehen will, sollte man in einem zweiten Schritt vergleichen, bei welcher Bank das Angebot am besten zu einem passt, so Guettat.

Neben dem Heimatbonus können beim „MeinPlus-Konto“ der VR-Bank „RheinAhrEifel“ Kunden zudem Zusatzpakete dazu buchen. Das sogenannte Buchungspaket für monatlich 2 Euro ermöglicht unbegrenzt beleglose Buchungen (Lastschriften, Onlineüberweisungen, Kartenzahlungen). Ohne das Paket hat man im „MeinPlus-Konto“ zehn Buchungen frei, jede weitere kostet 20 Cent.

„Es ist letztlich ein Rechenspiel.“

Sonja Guettat empfiehlt Kunden, genau zu prüfen, welche Leistungen einer Bank für die eigene Situation Sinn machen.

Auch hier rät Sonja Guettat, die eigene Situation genau zu prüfen: Lohnt sich ein Zusatzpaket oder nicht? Für Menschen, die nur wenige Buchungen im Monat durchführen, könne das Basis-Kontomodell auch mit wenigen fälligen gebührenpflichtigen Buchungen preislich noch attraktiver sein, schätzt Guettat. „Es ist letztlich ein Rechenspiel.“

Gerade, wenn die Bank Anpassungen vornimmt, sei dies ein guter Anlass, seine eigenen Bank-Gewohnheiten zu hinterfragen. Lohnen sich etwa noch mehr Gebühren bei einer Filialbank, oder nimmt man den Service vor Ort sowieso nie in Anspruch? „Man braucht sich zu nichts gezwungen fühlen“, betont Guettat.

Wer mit neuen Konditionen nicht mehr zufrieden ist, für den bleibe immer die Option zum Bankwechsel. Vor diesem haben laut Guettats Erfahrung viele Menschen Hemmungen, viele seien eher treue Bankkunden. Doch sie macht Menschen Mut: Durch den Kontowechselservice der Banken sei ein Kontoumzug gar nicht mehr so aufwendig und kompliziert.

Wer für sich neue Optionen prüfen will, der findet bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) Unterstützung. Die Bafin hat einen eigenen Kontovergleich eingerichtet, der kostenfrei und neutral einen Überblick über alle Giro- und Basiskonten gibt, die in Deutschland angeboten werden. Der Bafin-Kontovergleich ist zu finden unter kontenvergleich.bafin.de