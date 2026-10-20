Produktion bei Presto Humus Wie aus grünem Abfall ein Sack wertvolle Erde wird Annika Wilhelm 20.10.2026, 10:05 Uhr

i In der Einsackhalle von Presto Humus wird es wegen der Maschine schnell mal laut – hier kommt die Erde in Säcke, die dann verkauft werden. Ingo Beller

Es ist ein wenig wie bei Sendung mit der Maus, wenn man in der Produktionshalle von Presto Humus steht. Man kann Maschinen dabei zusehen, wie sie arbeiten und sich schnell bewegen – doch wie ist der Weg vom Rohstoff zur Erde?

Bei Presto Humus in Kobern-Gondorf entsteht die Erde oder der Rindenhumus, den Leute später nutzen, um ihren Garten zu gestalten. Doch wie ist eigentlich der Weg vom Rohstoff zur fertigen Erde? Wir haben uns auf der Produktionsstätte umgeschaut.Erst einmal müssen die Rohstoffe – etwa Grünschnitt, Rinde oder Holzreste – überhaupt zur Produktionsstätte kommen.







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