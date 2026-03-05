Im Koblenzer Rathaus Wie am 26. März die Bürgermeisterwahl laufen soll Doris Schneider 05.03.2026, 16:00 Uhr

i Wer wird neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister von Koblenz? Die Ratsmitglieder entscheiden am 26. März. Mona Wenisch. Mona Wenisch/dpa

Ende des Monats wird in Koblenz eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt – im Gegensatz zum Amt des Oberbürgermeisters nicht von allen Wählern, sondern von den 56 Mitgliedern des Stadtrates. So wird das ablaufen.

Mitte des Jahres wird Bürgermeisterin Ulrike Mohrs aus dem Amt scheiden, sie übernimmt die Leitung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz der Bundesagentur für Arbeit. Ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger wählen die Mitglieder des Koblenzer Stadtrats in der Sitzung am Donnerstag, 26.







