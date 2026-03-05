Ende des Monats wird in Koblenz eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt – im Gegensatz zum Amt des Oberbürgermeisters nicht von allen Wählern, sondern von den 56 Mitgliedern des Stadtrates. So wird das ablaufen.
Mitte des Jahres wird Bürgermeisterin Ulrike Mohrs aus dem Amt scheiden, sie übernimmt die Leitung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz der Bundesagentur für Arbeit. Ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger wählen die Mitglieder des Koblenzer Stadtrats in der Sitzung am Donnerstag, 26.