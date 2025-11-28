Meinung zur Automobilkrise Wichtiger Teilerfolg für die Koblenzer ZF-Beschäftigten Peter Meuer 28.11.2025, 15:47 Uhr

i Peter Meuer schreibt über die Verhandlungen zum ZF-Standort in Koblenz. Kevin Rühle. MRV

Die Nachricht von den ZF-Plänen, in Koblenz Hunderte Stellen abzubauen, traf die Beschäftigten hart. Doch trotz der Größe der Räder, die der Konzern weltweit dreht, hat sich gezeigt: Der Kampf um Lösungen lohnt sich auch an einzelnen Standorten.

Lange Zeit galt es als ausgemacht, dass der Koblenzer ZF-Standort von Sparmaßnahmen, oder zumindest von Stellenstreichungen, weitestgehend verschont würde. Denn hier, an Rhein und Mosel, arbeiten ja zahlreiche Entwicklungsingenieure. Hier wird an der Zukunft des Konzerns gebaut.







Artikel teilen

Artikel teilen