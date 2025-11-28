Wichtiger Teilerfolg für die Koblenzer ZF-Beschäftigten

Die Nachricht von den ZF-Plänen, in Koblenz Hunderte Stellen abzubauen, traf die Beschäftigten hart. Doch trotz der Größe der Räder, die der Konzern weltweit dreht, hat sich gezeigt: Der Kampf um Lösungen lohnt sich auch an einzelnen Standorten.
Lange Zeit galt es als ausgemacht, dass der Koblenzer ZF-Standort von Sparmaßnahmen, oder zumindest von Stellenstreichungen, weitestgehend verschont würde. Denn hier, an Rhein und Mosel, arbeiten ja zahlreiche Entwicklungsingenieure. Hier wird an der Zukunft des Konzerns gebaut.