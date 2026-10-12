Debatte um Hochschulstandort
WHU-Umzug: Moskopp will zweiten Campus in Vallendar
Der CDU-Landtagsabgeordnete Peter Moskopp äußert sich überrascht über die Neuigkeiten von der WHU-Otto Beisheim School of Manage
Der CDU-Landtagsabgeordnete Peter Moskopp äußert sich überrascht über die Neuigkeiten von der WHU-Otto Beisheim School of Management in Vallendar.
Michael Jarmusch

Der geplante Umzug der WHU von Vallendar nach Düsseldorf sorgt für Enttäuschung. CDU-Landtagsabgeordneter Peter Moskopp fordert einen offenen Dialog und will den Hochschulstandort langfristig sichern.

Lesezeit 2 Minuten
Die Nachricht hat enorme Wellen geschlagen: Die WHU-Otto Beisheim School of Management zieht nach Düsseldorf – in weniger als zehn Jahren. Dann soll der seit 1984 existierende Standort im rheinland-pfälzischen Vallendar aufgegeben werden. Nun hat sich der in Kettig lebende CDU-Landtagsabgeordnete Peter Moskopp in einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet.
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