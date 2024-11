Konzert in Vallendar WHU-Studierende setzen sich für Waisen ein Winfried Scholz 24.11.2024, 19:00 Uhr

i Diesen Kindern in Kolumbien kommt der Erlös des Vallendarer Benefizkonzerts zugute. Die zweite von rechts in der hinteren Reihe ist Angelika Walker. WHUSH

Studierende der WHU in Vallendar setzen sich schon lange für Bildungsprojekte weltweit ein. Der Erlös ihres diesjährigen Weihnachtskonzertes soll nach Kolumbien gehen. Wie es dazu kam.

Es verspricht ein besonderes Konzert zu werden mit Werken aus Barock, Romantik, Jazz, Film- und Popmusik, begleitet von Tanzelementen und das für den guten Zweck: Beginn ist am Dienstag, 26. November, um 18.30 Uhr in der Kapelle der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar.

