VG-Bürgermeister über Wegzug „WHU-Studenten bringen jährlich 12 Millionen Euro“ Stefanie Braun 17.11.2026, 11:37 Uhr

i Adolf T. Schneider, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vallendar, bezeichnet sich selbst als „methodengetrieben“, so will er nun auch an den Wegzug der WHU herangehen. Stefanie Braun

VG-Bürgermeister Adolf T. Schneider hat den Wegzug bereits erahnt: Er würde sich für Vallendar allerdings einen WHU-Nukleus wünschen, der bleibt. Die Region verlassen werden jedenfalls nicht nur Studenten, sondern mehrere Millionen Euro – pro Jahr.

Die WHU hat es Anfang Oktober verkündet: 2034 ist Schicht im Schacht beim Hochschulbetrieb in Vallendar. Bis dahin möchte man in Düsseldorf neu gebaut haben, einen großen, futuristischen Campus, in dem die bisherigen Betriebe in Düsseldorf und Vallendar zusammengefügt werden sollen.







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