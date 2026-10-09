Überraschung, Verwunderung und Schock: Vom Rückzug der WHU aus Vallendar haben die Ratsmitglieder, mit denen unsere Redaktion gesprochen hat, aus der Presse erfahren. So nahmen sie die Nachricht auf.
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„Diese Nachricht entsetzt mich“, beginnt ein Kommentar unter einem Post der Rhein-Zeitung auf Instagram, in dem es darum geht, dass sich die WHU langfristig aus Vallendar zurückziehen wird. Hintergrund dessen ist der geplante neue Campus der privaten Wirtschaftshochschule in Düsseldorf.