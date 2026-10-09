Überraschung in Vallendar WHU-Rückzug schockiert die Lokalpolitik Eva Hornauer 09.10.2026, 08:00 Uhr

i Die WHU wird sich auf lange Sicht vom Standort Vallendar verabschieden. Diese Nachricht überraschte am Mittwochnachmittag auch Vertreter des Stadt- und Verbandsgemeinderates. Ingo Beller

Überraschung, Verwunderung und Schock: Vom Rückzug der WHU aus Vallendar haben die Ratsmitglieder, mit denen unsere Redaktion gesprochen hat, aus der Presse erfahren. So nahmen sie die Nachricht auf.

„Diese Nachricht entsetzt mich“, beginnt ein Kommentar unter einem Post der Rhein-Zeitung auf Instagram, in dem es darum geht, dass sich die WHU langfristig aus Vallendar zurückziehen wird. Hintergrund dessen ist der geplante neue Campus der privaten Wirtschaftshochschule in Düsseldorf.







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