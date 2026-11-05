Hochschule in Vallendar
WHU-Belegschaft will Betriebsrat gründen
Die private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management (WHU) in Vallendar.
Die private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management (WHU) in Vallendar.
Ingo Beller

Anfang Oktober schockte eine Nachricht die Stadt Vallendar: Die WHU verkündet überraschend, ihren Standort nach Düsseldorf zu verlegen. Nun sieht es danach aus, dass die Mitarbeiter der Hochschule einen Betriebsrat gründen. 

Lesezeit 1 Minute
Mitarbeiter der WHU wollen einen Betriebsrat gründen. Das hat unsere Redaktion aus Mitarbeiterkreisen erfahren. Der Termin für die Betriebsversammlung, in der der Wahlvorstand bestimmt wird, soll in den nächsten Wochen stattfinden.Anfang Oktober hatte die Wirtschaftshochschule auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass sie ihren Hauptstandort von Vallendar nach Düsseldorf verlegen wird.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWHU

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren