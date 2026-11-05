Hochschule in Vallendar WHU-Belegschaft will Betriebsrat gründen Eva Hornauer 05.11.2026, 18:00 Uhr

i Die private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management (WHU) in Vallendar. Ingo Beller

Anfang Oktober schockte eine Nachricht die Stadt Vallendar: Die WHU verkündet überraschend, ihren Standort nach Düsseldorf zu verlegen. Nun sieht es danach aus, dass die Mitarbeiter der Hochschule einen Betriebsrat gründen.

Mitarbeiter der WHU wollen einen Betriebsrat gründen. Das hat unsere Redaktion aus Mitarbeiterkreisen erfahren. Der Termin für die Betriebsversammlung, in der der Wahlvorstand bestimmt wird, soll in den nächsten Wochen stattfinden.Anfang Oktober hatte die Wirtschaftshochschule auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass sie ihren Hauptstandort von Vallendar nach Düsseldorf verlegen wird.







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