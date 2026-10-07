Unklare Aussicht für Vallendar WHU baut großen Campus in Düsseldorf Stefanie Braun

Angela Kauer-Schöneich 07.10.2026, 14:01 Uhr

i Die private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die WHU plant einen großen neuen Campus in Düsseldorf und will dort ihre Aktivitäten bündeln. Für den bisherigen Stammsitz Vallendar könnte das erhebliche Folgen haben. Noch ist allerdings offen, was die Pläne konkret bedeuten.

Gute Nachrichten für den Hochschulstandort – allerdings in Nordrhein-Westfalen. Die Otto Beisheim School of Management, vor Ort besser bekannt unter ihrem Kürzel WHU, plant einen neuen Campus in Düsseldorf. So teilen es die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft mit.







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